Narin Cinayetindeki Cevapsız Sorular: Her Şeyi Gizli Tanığın İfadesi mi Değiştirdi?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün 19 günün ardından Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Narin'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından bugün kendi köyünde toprağa verilirken, cenazeyi takip eden Sözcü muhabiri Özgür Cebe, önemli bir bilgi paylaştı.

ONUN İFADESİ SONRASI SONUCA ULAŞILDI

Cebe, soruşturmadaki "gizli tanık" detayıyla ilgili şunları aktardı:

"Narin'in babası, kardeşinin (amca) tutuklanmasının ardından adliyeye gelerek iki saat ifade verdi. 5 Eylül Perşembe günü ise can güvenliği yüzünden kimliği gizli tutulan bir şahıs adliyede ifade verip, beyanlarda bulundu. 'Gizli tanık' konumundaki bu şahsın verdiği ifadelerden birtakım önemli bulgular verdiğini anlıyoruz.

Bunu nereden anlıyoruz? Narin'in bulunması için 30 kilometrekarelik alanı kapsayacak şekilde arama-tarama yapıldı. Ancak bu gizli tanığın ifadesi sonrası bu alan daraltıldı ve Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz deresi yatağında yoğunlaştırıldı. Bu arama sonuç verdi ve maalesef Narin'in cesedi dün 08.45'te dere yatağında bulundu."