Narin'in Cenazesinde Skandal Görüntü! AKP'li Vekil 'Hatıra Fotoğrafı' Çektirdi

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra evinin yakınındaki derece cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, bugün katledildiği köyde defnedildi. Narin'in cenazesinde skandal bir görüntü kaydedildi.

Artı Gerçek'in aktardığına göre, AKP Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve bazı kadınlar Narin'in cenazesinde camii önünde toplu olarak fotoğraf çektirdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.