Gözler Narin'in Köyünde: Eski Muhtarın Dikkat Çeken Açıklaması Ortaya Çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Narin Güran'ın ölümüyle Türkiye, Tavşantepe köyünde yaşananları konuşmaya başladı. Tavşantepe köyünün eski muhtarının yıllar önce verdiği bir röportaj da sosyal medyada gündem oldu.

'CİNAYET ÇIKAR'

Eski muhtar Mehmet Sadık Karacaoşan'ın 41 yıl boyunca köyde görev aldığı ortaya çıktı. Mehmet Sadık Karacaoşan, katıldığı bir televizyon programında, cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem genel seçiminden sonra polislerin kendilerine kötü davrandığını belirterek, polis noktalarının kaldırılmasını istemiş.

"Polisler burada kalırsa cinayet çıkar" diyen eski muhtarın konuşması şöyle:

“Sıkıntı yaşanmaması için gittik, polis ise bize silah çekti. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Onların adına ben utandım. Polisler bu köye gelirken köy halkından gıcık almışlar demek ki. Onların asli görevi köyü korumaktır, köylülere saldırmak değil. Özel harekâtçı bazı polisleri kimseyi dinlemiyor, hangi amaçla geldiler onu da bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Vali Bey'e sesleniyorum; polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bırakmıyorlar ki biz camiye gidelim, bu nasıl bir devlettir. Polis noktasını başka yere alsınlar. Polisler kalmaya devam ederse ya bu köy yıkılacak ya da biz 500 kişi köyü terk edip gideceğiz. Hangisi hesaplarına gelirse onu yapsınlar.”

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.