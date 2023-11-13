Müftülük çözülmesi gereken bir sorun için Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı aradı: 'Memleketin Tayfun'a ihtiyacı var'

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, İstanbul’un bir ilçesinde yer alan müftülüğün Tayfun Kahraman cezaevinde olmasına rağmen, kendisini danışmak için aradığını duyurdu.

Meriç Demir Kahraman, yenilenmesi gereken bir cami ile ortaya çıkan bir sorunun çözümü için Tayfun Kahraman’ın görüşüne ihtiyaç duyduklarını söylediğini belirterek, “Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler” ifadelerini kullandı.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce eşim Tayfun Kahraman’ı İstanbul'un deprem riski yüksek bir ilçesindeki yenilenmesi gereken bir cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar. Daha önceki görüşmelerine istinaden, yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için kendisinin görüşlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler. Kentleşme ile ilgili her konuda olduğu gibi yenilenecek bir cami ile ilgili olarak da danışılacak, görüşü alınacak bir meslek insanı olan Tayfun Kahraman, Anayasal görevini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiği için 25 Nisan 2022’den beri hukuksuz ve delilsiz olarak hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hapsediliyor! Bu memleketin Tayfun’a ihtiyacı var; işinin başına, öğrencilerinin yanına dönebilmesi için ortak akla ve vicdana sesleniyorum!"

Az önce eşim @tayfun_kahraman’ı İstanbul'un deprem riski yüksek bir ilçesindeki yenilenmesi gereken bir cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar.



Daha önceki… pic.twitter.com/vtTXXQmAOX November 13, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem