Bir dönemde ikinci vaka: İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler asansörde kaldı

Okulun edebiyat fakültesindeki bir asansör içinde 4 öğrenci varken durdu. Kısa bir süre sonra düzelen asansörde geçtiğimiz yılda da benzer durumlar yaşanmış.

Egemen Isar Egemen Isar
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, içinde 4 öğrencinin olduğu asansörün durduğu aktarıldı.

Fakültede öğrenim gören bir öğrencinin ilettiği bilgilere göre asansör içinde 4 öğrenci varken durdu.

Panik yaşayan öğrenciler bir süre asansörde kaldıktan sonra güvenlikler ve yetkililer sorunu çözdü.

Öğrenciler, edebiyat fakültesinde bulunan asansörde bu sene başında da kalmıştı.

Bir dönemde ikinci vaka: İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler asansörde kaldı - Resim : 1

GEÇEN SENE DE BENZER DURUM YAŞANMIŞ

Bir öğrencinin aktardığına göre fakültedeki asansör, geçtiğimiz senelerde de pek çok kez içinde insan varken durmuş.

Öğrenci, yetkililerin durumdan haberde olduğunu, sorunu çözmek için servisin geldiğini ama bir değişiklik olmadığını aktardı.

ZEREN ERTAŞ

Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, geçtiğimiz hafta yaşanan asansör kazaları sonrası hayatını kaybetmişti.

Zeren'in ölümünden bu güne KYK yurtları başta olmak üzere öğrenciler birçok yerde tepki eylemleri düzenliyor.

Asansör kazaları ve durumlara Aydın'ın dışında birçok KYK yurdunda yaşandı ve basına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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