DİSK'in 'gelirde, vergide, ülkede adalet için' Ankara'ya yürüyüşü başladı: İlk durak Gebze

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), işçi sınıfının gelirde, vergide, ülkede adalet için bugün Ankara’ya yürüyüş başlattı.

DİSK tarafından yapılan duyuruya göre yürüyüşün ilk durağı saat 17:00'da Gebze Kent Meydanı olacak.

Sendika paylaşımında, "Ankara yürüyüşü Kadıköy'den başladı. İlk durak saat 17'de Gebze Kent Meydanı: Haydi dayanışmaya!" dedi.

#GelirdeVergideAdalet için Ankara yürüyüşü Kadıköy'den başladı.

İlk durak saat 17'de Gebze Kent Meydanı:

Haydi dayanışmaya! pic.twitter.com/3x2t2t9MCU — DİSK (@diskinsesi) November 13, 2023

KADIKÖY'DE TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Bugün saat 13.00’te Kadıköy’de buluşmak için çağrıda bulunan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet için bugün yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

👣 Gelirde Adalet, VergideAdalet, Ülkede Adalet için Ankara yürüyüşümüz saat 13'te Kadıköy Söğütlüçeşme'den başlıyor.

✊ Yürüyüşümüzün WhatsApp hattından bizlere iletilen her dayanışma mesajı, her ses, her çığlık, her talep adımlarımızı güçlendirecek.

📱https://t.co/C9KKx6YHbk pic.twitter.com/UwObBbemvg — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) November 13, 2023

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu’nun yer alacağı yürüyüş bugün saat 13:00’te Kadıköy Söğütlüçeşme’den başlayacak ve Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşacak.

Güzergâhta bulunan il ve ilçelerde kitlesel karşılama, basın açıklamaları ve uğurlama etkinlikleri düzenlenecek.

“Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşümüz 17 Kasım’da Ankara’da yine kitlesel bir buluşma ile sona erecek.

Kaynak: Gerçek Gündem