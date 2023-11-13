Sayısı katlandıkça katlandı: Saray ile yurttaş arasındaki 'zırhlı' araçlar...

Saray’ın güvenlik maliyeti 2,8 milyon TL’ye ulaşırken Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki zırhlı araç sayısında büyük artış yaşandı. Haziran 2018’de 15 adet olan zırhlı araç sayısı, Haziran 2023’te 37’ye ulaştı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımına sunulan zırhlı araç sayısının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından katlanarak arttığı belirlendi. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki zırhlı araç sayısı, Haziran 2023 itibarıyla 40’a dayandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam eden 2024 yılı bütçesinin gerekçesi, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki zırhlı araç sayısının fazlalığını gözler önüne serdi. Resmi verilere göre, Haziran 2018’den Haziran 2023’e kadar Cumhurbaşkanlığı, filosuna 22 yeni zırhlı araç daha kattı.

2018’DE 15 ZIRHLI ARAÇ VARDI

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt sayılarının yer aldığı tablolara göre, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki toplam araç sayısı, 255 ile ifade edildi. Toplam 255 aracın 15’inin zırhlı binek otomobil olduğu bildirildi.

SARAY’IN ARAÇLARI PARA YUTUYOR

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş tarihi olan 9 Temmuz 2018 itibarıyla ise Cumhurbaşkanlığı filosu büyük değişimler yaşandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt sayılarını 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla ortaya koyan verilere göre, Saray’a bağlı toplam araç sayısı 461’e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki toplam 461 aracın 35’inin güvenlik önlemli binek otomobil olduğu belirtildi. Filodaki araçlardan ikisinin ise güvenlik önlemli servis taşıtı olduğu kaydedildi. Böylelikle, Haziran 2023 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’nın 461 araçlık filosundaki araçlardan 37’si, “Zırhlı araç” olarak sınıflandırıldı.