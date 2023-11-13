İstiklal'deki bombalı terör saldırısının davasında flaş gelişme!

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E. yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye edildi. Mahkeme, bombayı koyan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

TUTUKLU SANIK FERHAT HABEŞ: TÜRKİYE'YE ÇALIŞMAYA GELDİM

Tutuklu sanık Ferhat Habeş mahkemedeki savunmasında, "Ölenlere rahmet diliyorum. Suriye'den savaştan kaçtım. Türkiye'ye çalışmak için geldim" dedi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Taksim'deki bombalı saldırının yıl dönümüne denk gelen duruşmada, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E.'nin yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye edilmesine, bombayı koyan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA