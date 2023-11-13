İstiklal'deki bombalı terör saldırısının davasında flaş gelişme!

Taksim'deki bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

Son Güncelleme:
İstiklal'deki bombalı terör saldırısının davasında flaş gelişme!

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E. yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye edildi. Mahkeme, bombayı koyan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

TUTUKLU SANIK FERHAT HABEŞ: TÜRKİYE'YE ÇALIŞMAYA GELDİM

Tutuklu sanık Ferhat Habeş mahkemedeki savunmasında, "Ölenlere rahmet diliyorum. Suriye'den savaştan kaçtım. Türkiye'ye çalışmak için geldim" dedi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Taksim'deki bombalı saldırının yıl dönümüne denk gelen duruşmada, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E.'nin yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye edilmesine, bombayı koyan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Taksim İstiklal Caddesi Mahkeme Soruşturma
Son Güncelleme:
Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor... Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor...
Kulüp yöneticileri VAR odasını bastı! Kırmızı kartla çileden çıktılar Kulüp yöneticileri VAR odasını bastı!
Bir dönemde ikinci vaka: İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler asansörde kaldı İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler asansörde kaldı
Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin
ÇOK OKUNANLAR
MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış! MASAK raporunun detayları ortaya çıktı
Gözler onlara çevrilmişti: Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Emeklinin çilesi bitmiyor: Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı! Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı!
Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun" Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy "büyük deprem potansiyeli var" diyerek en kötü senaryoyu açıkladı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "büyük deprem potansiyeli var" diyerek uyardı