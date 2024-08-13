Müebbet Hapis Cezasıyla Aranıyordu; Oğlunun İş Yerinde Yakalandı
Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan adam, oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan arandığı belirtilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
OĞLUNUN İŞ YERİNDE YAKALANDI
Ekiplerin çalışmaları neticesinde S.İ. isimli şahsın ‘Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıs oğluna ait işyerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S. İ’yi yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk dilen S. İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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