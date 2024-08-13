Kişisel Verileri Terör Örgütlerine Satıyorlardı... MİT'ten Operasyon: Siber Casusluk Ağı Çökertildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçirerek terör örgütlerine satan siber casusluk ağına operasyon düzenledi. Operasyonda siber casusluk ağı çökertilirken, 11 şüpheli tutuklandı.

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Kişisel Verileri Terör Örgütlerine Satıyorlardı... MİT'ten Operasyon: Siber Casusluk Ağı Çökertildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MİT koordinesinde; JGK ve USOM tarafından siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi.

KİŞİSEL VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE PAYLAŞMIŞLAR

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Operasyonda yakalanan 11 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken, ele geçirilen verilerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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