Yer: Adana... Suriye Uyruklu Şahıs Borçlusunun Evine Ateş Açıp Tehditler Savurdu!

Adana'da bir şahıs, kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü 17 yaşındaki gencin evini basıp ateş etti. Olay yerinden kaçan şüpheli evine yapılan baskında yakalanırken, yapılan aramada tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.

Yer: Adana... Suriye Uyruklu Şahıs Borçlusunun Evine Ateş Açıp Tehditler Savurdu!

Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32018 Sokak'ta dün saat 11.00 sıralarında Suriye uyruklu C.R., kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine gitti. Sokakta elindeki tabancayla yürüyüp, çevreye tehditler savuran C.R., borçlusunun evine ateş açıp, bölgeden ayrıldı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, EKİPLER HARETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada tabanca ile 11 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.R.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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