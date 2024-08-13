Türkiye O Yüzük İçin Seferber Oldu: Zehra Öğretmen, Annesinden Özür Diledi

Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle birlikte yakalanan Zehra Alın, annesi Cemile Alın'ı ve babası Tuncay Alın'ı kaybetmişti. Kendisi enkazdan sağ olarak çıkarılan genç kadının annesinden geriye kalan tek varlığı olan yüzüğüyse geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil mevkiinde kaybolmuştu.

Annesinin hatırası olan yüzüğü bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alın, milyonlarca insana ulaşmayı başarmıştı. Genç kızın yürek burkan paylaşımı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün harekete geçmiş ve sahilde dedektör ile yüzüğü arama çalışmaları başlamıştı. Dalgıç adamların da denizden destek verdiği arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve Zehra öğretmen anne yadigarı yüzüğü bulamadı.

Zehra öğretmen, annesinin ve babasının Kırıkhan ilçesindeki mezarı başında dua ederek yüzüğü kaybettiği için annesinden özür diledi. Yüzüğü bulmak için seferber olanlara teşekkürlerini dile getiren Zehra Alın, yüzüğün bir şekilde kendine geleceğini düşündüğünü söyledi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Yüzüğü kaybetmesiyle birlikte annesinden özür dilemeye başladığını dile getiren Alın, “Yüzük kaybolduktan sonra da buraya gelmeden de kendi içimden de anneme karşı hep özür diliyordum. Beni affetmesini söylüyordum. Buraya gelince bir bağ kurulduğunu hissediyor insan. Beni duyduğunu düşünüyorum. Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum. Yüzük için benim bu kadar üzülmemi istemezdi diye de düşünüyorum. Halen umudumu kesmediğim için bulan kişiye buradan sesleniyorum, bu kadar süre geçtiği için belki getirmeye çekiniyor olabilir. Bununla alakalı hiçbir çekince içerisine girmemesini söylüyorum. Sadece yüzüğün bana geri gelmesi önemli. Onun hakkında ne düşüncemiz ya da nasıl bir şekilde karşılaşacağının hiçbiri önemli değil bunun için çekinmesine de gerek yok. Eğer biri bulduysa ki bulduğunu düşünüyorum. Yüzüğü bana bir şekilde geri getirmesini rica ediyorum buradan kendisine” diye konuştu.

Kaynak: İHA