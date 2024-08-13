Eskişehir'deki Dehşete Düşüren Bıçaklı Saldırı İçin Mahkemeden Yayın Yasağı Kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki Arda K'nin bıçak ve balta ile saldırdığı 5 kişiyi yaralamasına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Eskişehir'deki Dehşete Düşüren Bıçaklı Saldırı İçin Mahkemeden Yayın Yasağı Kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik yelek giyip, maske takarak sokağa çıkan Arda K.'nin (18) karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin yayın yasağı getirdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde dün sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

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Kaynak: DHA

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