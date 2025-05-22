MSB'den Yunanistan'a Uyarı! 'Gücümüzü Anlamayanlara Anlatacağız'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’ın Türkiye’yi AB savunma projelerinin dışında bırakma çabalarına tepki gösterdi. Türkiye'yi dışlamaya yönelik bir tutumun "iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da olmadığını" söyleyen kaynaklar, "Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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MSB'den Yunanistan'a Uyarı! 'Gücümüzü Anlamayanlara Anlatacağız'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Pek çok meselenin ele alındığı toplantıda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) savunma projelerinin dışında bırakma çabaları da tartışıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu çabasına tepki göstererek Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekti. "Türkiye'nin kritik rolü ve Avrupa'nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur" diyen kaynaklar, ikili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımanın ve Türkiye'yi dışlamanın zararlı olduğunu söyleyerek "NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

'VİZYONER BİR YAKLAŞIM GEREK'

Stratejik ortaklığın önemini ve AB üyelik hedefini işaret eden kaynaklar, "Türkiye'nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: AA

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