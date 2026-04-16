MSB'den İsrail'e 'Müzakere' Çıkışı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, dün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

8 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

TSK'nın terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 8 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaşmış, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 772 kilometre olmuştur" dedi.

'BARIŞ GÖRÜŞMESİ VAR AMA...'

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden geçici ateşkesin, daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir hale gelmeden kalıcı ateşkese dönüşmesi ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan, İsrail’in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olan saldırıları da devam etmektedir. Lübnan'daki saldırılar, sadece Lübnan'ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz."

Kaynak: AA