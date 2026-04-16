Alevlere Teslim Olan 273 Yıllık Çınar Geri Dönüyor: Balıklı Rum’da 4 Yıllık Restorasyon

İstanbul'un en köklü sağlık ve bakım kurumlarından biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi, büyük bir felaketin ardından küllerinden doğuyor.

4 Ağustos 2022'de çıkan ve tüm şehri dumanlar altında bırakan yangında ağır hasar gören tarihi İhtiyarhane binası, yaklaşık 4 yıllık kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 1753 yılından beri hizmet veren kurumun bu simge yapısı, mayıs ayı itibarıyla yeniden misafirlerini ağırlayacak.

'YADİGAR' PROJESİ

Yangın anında 104 yaşlı misafirin ve personelin burnu bile kanamadan tahliye edildiği bina, özellikle ahşap çatı bölümünün çökmesiyle tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Felaketin ardından İstanbul Valiliği'nin "Yadigar" projesi kapsamında harekete geçildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin birlikte yürüttüğü restorasyon dalgasında sadece dış cephe ve çatı aslına uygun ihya edilmekle kalmadı, binanın tüm elektrik, mekanik, ısıtma ve sıhhi tesisat altyapısı da modern standartlara göre baştan aşağı yenilendi.

Seramik kaplamalarından iç tasarımına kadar her detayda özgün kimliğin korunmasına maksimum özen gösterildi.

'HER ŞEY REİS'İMİZİN SAYESİNDE OLDU'

Yapılan hummalı çalışmalarla ilgili konuşan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Binanın çatıdan en dipteki kata kadar komple yenilendiğini belirten Yuvanidis, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ince işçilikle çalıştık. Her şey Reis'imizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sayesinde oldu. Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şimdiki Valimiz Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bizlere çok yardımcı oldu. Hayattaki son büyük arzum bu binanın açılışını görmek. Mayıs sonunda Reis'imizin takdir edeceği bir günde açılış yapılmasını bekliyoruz."

Temizlik aşamasına geçilen ve mutfak montajları gibi son rötuşları yapılan tarihi binaya, eşyaların yerleştirilmesinin ardından hastanenin farklı bloklarında misafir edilen yaşlılar tekrar dönüş yapacak.

Kaynak: AA