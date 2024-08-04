MSB: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 4 olmak üzere toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

Kaynak: ANKA

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Terörle Mücadele
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