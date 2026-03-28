MSB Duyurdu: Karadeniz'de 275 Şüpheli Cisim İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de yürütülen harekat ve tedbirler kapsamında toplam 275 şüpheli cismin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz’de yürütülen harekat ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren bölgede kesintisiz olarak keşif-gözetleme ve karakol görevlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada bu süreçte tespit edilen mayın, İDA, İHA ve buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için uzman ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

TOPLAM 275 ŞÜPHELİ CİSİM

Harekat kapsamında bugüne kadar toplam 275 şüpheli cismin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, tespit edilen şüpheli cisimlerden 10 adedinin mayın, 8 adedinin kamikaze İHA ve 11 adedinin ise kamikaze İDA olarak teşhis edildiği kaydedildi. Deniz güvenliğini tehdit eden bu unsurların niteliklerine göre kategorize edildiği ifade edildi.

SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

Teşhis edilen tüm şüpheli cisimlerin, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edildiği bildirildi. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin tesisi için yürütülen imha operasyonlarının sorunsuz tamamlandığı aktarıldı. Bölgedeki güvenlik risklerine karşı denetim ve imha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: DHA

Altında Büyük Makas Oyunu: Yatırımcısına Kötü Sürpriz! Kazanç Bankada Eriyor Altında Büyük Makas Oyunu: Yatırımcısına Kötü Sürpriz! Kazanç Bankada Eriyor
Hakan Fidan 'Tek Çıkış Yolu Diplomasi' Dedi: 'Daha Büyük Bir Savaşa Yöneliyoruz' Hakan Fidan 'Tek Çıkış Yolu Diplomasi' Dedi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: Savaşta Bir İlk! Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı Savaşta Bir İlk, Husiler Devrede! İsrail'e İlk Kez Füze Fırlatıldı
Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu
Uyuşturucu Testine Girmişti: Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı
Terörsüz Türkiye'de Tarihi Adım: AK Parti Harekete Geçti, Geri Sayım Başladı Terörsüz Türkiye'de Tarihi Adım: AK Parti Harekete Geçti, Geri Sayım Başladı
Pezeşkiyan Marketlere İndi: 'Bu Raflar Cepheden Daha Kritik' Pezeşkiyan Marketlere İndi, 'Bu Raflar Cepheden Daha Kritik'