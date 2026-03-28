MSB Duyurdu: Karadeniz'de 275 Şüpheli Cisim İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz’de yürütülen harekat ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren bölgede kesintisiz olarak keşif-gözetleme ve karakol görevlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada bu süreçte tespit edilen mayın, İDA, İHA ve buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için uzman ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

TOPLAM 275 ŞÜPHELİ CİSİM

Harekat kapsamında bugüne kadar toplam 275 şüpheli cismin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, tespit edilen şüpheli cisimlerden 10 adedinin mayın, 8 adedinin kamikaze İHA ve 11 adedinin ise kamikaze İDA olarak teşhis edildiği kaydedildi. Deniz güvenliğini tehdit eden bu unsurların niteliklerine göre kategorize edildiği ifade edildi.

SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

Teşhis edilen tüm şüpheli cisimlerin, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edildiği bildirildi. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin tesisi için yürütülen imha operasyonlarının sorunsuz tamamlandığı aktarıldı. Bölgedeki güvenlik risklerine karşı denetim ve imha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: DHA