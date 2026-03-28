Altında Büyük Makas Oyunu: Yatırımcısına Kötü Sürpriz! Kazanç Bankada Eriyor

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıya kazanç fırsatı sunarken, bankaların uyguladığı yüksek alım-satım farkı bu kazancı önemli ölçüde törpülüyor. Gram altın fiyatı 7 bin lira sınırına yaklaşırken, bankalardaki makas aralığının tarihi seviyelere çıkması küçük yatırımcının tepkisini çekiyor.

Bankaların işlem ekranlarında gram altın için alış ve satış fiyatı arasındaki farkın 180 ila 300 lira arasında değiştiği görülüyor. Bu durum, yatırımcı daha kârını realize etmeden önemli bir kayıpla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Altın fiyatı yükselse bile satış anında bankanın düşük alış fiyatı nedeniyle elde edilen tutar piyasanın altında kalıyor.

VATANDAŞ KUYUMCUYA YÖNELDİ

Bankalardaki yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen yatırımcılar, yeniden kuyumculara yönelmeye başladı. Fiziki altın piyasasında makas aralığının daha düşük olması, yatırımcıya avantaj sağlıyor. Kuyumcularda gram altın için alış-satış farkı genellikle 80 ile 120 lira arasında değişiyor. Öte yandan bazı bankalarda mesai saatleri dışında makas aralığının daha da açıldığı, zaman zaman 500 liraya kadar çıktığı ifade ediliyor. Bu durum yatırımcı açısından maliyetin daha da artmasına yol açıyor.

YASTIK ALTI ALTIN ARTIYOR

Ekonomistler, bankalardaki yüksek makas uygulamasının vatandaşın finansal sisteme olan güvenini zedelediğine dikkat çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 8 bin ton olduğu tahmin edilen yastık altı altın birikiminin artmasında bu tür uygulamaların da etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, yatırımcılar bankada dijital olarak altın tutmak yerine fiziki altına yönelerek güvenli gördükleri yöntemleri tercih ediyor. Bu durum, ekonomiye kazandırılmak istenen yastık altı birikimlerin sistem dışında kalmasına neden oluyor.

“EKRANDA KAR VAR, GERÇEKTE YOK”

Bankadan altın alan vatandaşlar ise yaşadıkları durumu sosyal medyada dile getiriyor. 90 gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, fiyatların yükselmesine rağmen satış aşamasında ciddi kayıpla karşılaştığını belirtiyor. Gram başına 200-250 lira fark nedeniyle toplamda yaklaşık 25 bin liralık kayıp yaşadığını ifade eden yatırımcı, bu nedenle bir daha bankadan altın almayı düşünmediğini söylüyor.

Uzmanlar, bankaların makas politikasını gözden geçirmemesi halinde yatırımcının fiziki altına yönelmeye devam edeceği ve bu durumun finansal sistem açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi