Rojin Kabaiş'in Ölümünde Büyük Soru İşareti: Dosyada Skandal İddialar

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmediği ve delillerin gizlendiği ifade edildi.

Van 100. Yıl Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ten 27 Eylül 2025'te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra bir süre haber alınamadı. Kabaiş’in 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Kabaiş'in ölümünün 18. ayında Eskişehir’de basın açıklaması yaptı. İsmet İnönü Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar, Kabaiş’in ölümünün bir an önce aydınlatılmasını istedi.

"DOSYA HALA KAMUOYUNA KAPALIDIR"

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları adına basın açıklamasını okuyan Berfin Balsak, "Rojin Kabaiş’e ne oldu" diye sordu. Balsak, şunları kaydetti:

"Rojin Kabaiş’in kaybedilip katledilmesinin üzerinden 18 ay geçti. 18 aydır Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü aydınlatılmıyor, etkin bir soruşturma yürütülmüyor. 18 aydır kadınların ve Rojin’in ailesinin adalet talebine adeta kulak tıkanıyor. Deliller gizleniyor, süreç uzatılıyor. Rojin’in ailesi sistematik bir biçimde tehdit ediliyor, mücadele eden kadınlar ise dezenformasyon yapmakla suçlanıyor. Biliyoruz ki; Rojin’in bedeninde tespit edilen 2 erkek DNA’sının nerelerde bulunduğu da dahil olmak üzere Rojin Kabaiş dosyasında açığa çıkan her gerçek, dönemin Adalet Bakanı’nın dezenformasyon yapmakla suçladığı kadınların mücadelesiyle açığa çıkmıştır.

Dosya hala kamuoyuna kapalıdır. Kısıtlılık kararlarıyla gerçekler saklanmakta, soruşturma ilerletilmemekte ve süreç bilinçli biçimde uzatılmaktadır. Tıpkı bundan 3 ay önce incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen fakat haşa açılmayan telefon örneğinde gördüğümüz gibi, delillerin toplanması ısrarla geciktirilmektedir. Bir telefonun 3 aydır açılamamasının teknik bir sorun değil, katilleri koruma pratiğinin bir sonucu olduğunu biliyor ve ilan ediyoruz: Siz açmazsanız biz açarız.

"İNTİHAR DENİLEREK ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR"

Dosyadaki ihmaller zinciri, mücadele eden kadınlara ve aileye dönük baskılar elbette tesadüf değildir. 18 aydır süren bu durum, erkek şiddetinin el birliğiyle nasıl aklandığının somut göstergesidir. Failleri aklayan, katilleri koruyan düzenin sonucudur. Rojin Kabaiş, erkek şiddetiyle katledilen katledilişinin üzeri intihar denilerek örtülmek istenen ilk genç kadın değil. Kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, sokakta katlediliyor. Bu toprakları bir kadın mezarlığına çevirmek istiyorlar. Sırtını cezasızlık politikalarına yaslayan katil erkekler sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmesi için deliller karartılıyor, ‘yüksekten düşme, suda boğulma, kayıp, intihar’ gibi yalanlar peşi sıra diziliyor. Erkek şiddetini tartışırken, bunun tek kaynağının fail erkekler olmadığını biliyoruz. Rojin Kabaiş dosyasında yargının, ATK'nın, rektörlüğün, devletin, medyanın iş birliği bunu bir kez daha gösteriyor.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ ARTIYOR"

Şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayeti verilerini aştığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu coğrafyada kadınlar, tıpkı geçtiğimiz günlerde Kur’an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından katledilen Fatmanur Çelik'te gördüğümüz gibi, son sözleri, 'en öldürülürsem intihar diyerek kapatılmasına izin vermeyin' olarak katlediliyor. Rojin Kabaiş ilk değil derken, son olmasının mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Gerçek adaletin ancak kadınların mücadelesi ile sağlanacağını Şule Çet İçin Adalet Komisyonları deneyimimizden, Rojin Kabaiş dosyasında kat edilen tüm ilerlemelerin mücadelemizin sonucu olmasından biliyoruz.

"ROJİN’İN TELEFONU DERHAL AÇILSIN"

Bugün, Rojin’siz 18. ayda buradan taleplerimizi yineliyoruz. Taleplerimiz net; dosyadaki kısıtlılık kararları derhal kaldırılsın aile ve kamuoyu gerçeğe ulaşabilsin. Rojin’in bedeninde bulunan iki erkeğe ait DNA’nın kimlere ait olduğu açıklansın. Rojin’in telefonu derhal açılsın. Dosyanın 18 aydır ilerletilmemesinden sorumlu olan, delil karartan, süreci uzatan ve failleri koruyan tüm kişi ve kurumlar yargılansın. Aileye yönelik tehditler soruşturulsun, sorumlular yargılansın. Rojin'in ailesi yalnız bırakılmasın, gereken hukuki ve manevi destek verilsin.

Van Başsavcılığı, TCK 102'ye göre nitelikli cinsel saldırı kapsamında soruşturmayı genişletsin. İstanbul ATK ihtisas Kurulu yeni rapor hazırlasın. Kadınların yaşam hakkını korumak için devlet görevini yerine getirsin. Eksik bırakılan deliller toplanıp şeffaf biçimde açıklansın. Bizler biliyoruz, erkek adaletin olduğu yerde kadınlar gerçek adaleti sokaklarda sağlarlar. Rojin'den vazgeçmiyoruz, sokakları terk etmiyoruz. Israrlıyız. Rojin Kabaiş için gerçek adaleti sağlayacak, şüpheli kadın ölümlerini aydınlatacağız."

Kaynak: ANKA