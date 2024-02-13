MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın şehit olduğunu bildirdi.

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MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

MSB bugün jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın görev esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"13 Şubat 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, JÖH.Tb.K.lığında görevli J.Uzm.Çvş. Ahmet TUĞAY görevi esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."

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