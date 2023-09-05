MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir astsubayın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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