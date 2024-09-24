MSB Duyurdu, 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplamda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB Duyurdu, 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek."

Kaynak: ANKA

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