MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu.
MSB’den yapılan açıklamada “Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.
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