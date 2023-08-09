MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu.

MSB’den yapılan açıklamada “Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.