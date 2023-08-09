Erkin Koray'ın cenaze töreni programı belli oldu

Kızının yaşadığı Toronto'da gömülmeyi vasiyet eden Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Erkin Koray'ın cenaze töreni programı belli oldu

Erkin Koray geçen pazartesi akciğer sönmesi nedeniyle tedavi olduğu Toronto’daki hastanede aramızdan ayrılmıştı. Vefat etmeden önce kızı Damla Koray‘a son albümünü teslim eden, hayranlarına mektup yazan 82 yaşındaki efsane sanatçı Kanada’daki cenaze töreni bilgileri belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, arkasından görkemli bir cenaze töreni yapılmasını istemeyen usta sanatçının sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek ve sanatçı Toronto’daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı’na defnedilecek.

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