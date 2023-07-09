MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Suriye’deki Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan iki sözleşmeli erin kaldırıldıkları hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.