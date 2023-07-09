MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’deki Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Sözleşmeli Er Furkan Günergök’ün hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Suriye’deki Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan iki sözleşmeli erin kaldırıldıkları hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Etiketler
Şehit
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan sel felaketi mesajı Kılıçdaroğlu'ndan sel felaketi mesajı
Trabzon için yağış uyarısı Trabzon için yağış uyarısı
Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor