Trabzon için yağış uyarısı

Trabzon Valiliği, yarın gece saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

Son Güncelleme:
Trabzon için yağış uyarısı

Yoğun yağışın vurduğu Karadeniz'de tehlike devam ediyor. 

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Son olarak Trabzon için uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Trabzon'da şiddetli yağışların 10 Temmuz Pazartesi gece saatlerine kadar süreceği, özellikle aynı gün öğleden sonra ise yağışların şiddetini çok artırmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız." denildi.

Son Güncelleme:
İBB'nin sergisine gericilerden saldırı: Arbede yaşandı İBB'nin sergisine gericilerden saldırı: Arbede yaşandı
Kılıçdaroğlu'ndan sel felaketi mesajı Kılıçdaroğlu'ndan sel felaketi mesajı
Kilisede parti yapılmıştı: Tunç Soyer'den özür telefonu Kilisede parti yapılmıştı: Tunç Soyer'den özür telefonu
Kızılay'ın başına 'Menzil' geçti Kızılay'ın başına 'Menzil' geçti
Börek ustalarının sakladığı lezzet sırrı! Böreğin daha lezzetli olmasını sağlayan tek şeymiş... Börek ustalarının sakladığı lezzet sırrı! Böreğin daha lezzetli olmasını sağlayan tek şeymiş...
Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor