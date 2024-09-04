Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Metrelerce Sürüklendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Metrelerce Sürüklendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muzaffer Dontlu ve Sadi Pekin caddelerinin birleştiği Esnaf Hastanesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. E.T. isimli sürücü motosikletiyle seyir halindeyken, kavşaktan çıkan D.M.Ş.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Muğla Fethiye Trafik kazası
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