ABD'li Bankadan Çarpıcı Rapor! Eğer Tahminler Tutarsa Türkiye'ye Sıcak Para Akacak

ABD'li San Francisco Federal Rezerv Bankası'nın son araştırması Türkiye ekonomisini etkileyecek çarpıcı verileri barındırıyor. FED San Francisco'da görev yapan İspanyol politika danışmanı Oscar Jorda ve Türk ekonomist Aren Yalçın tarafından yapılan ve dün yayımlanan çalışmada "Barınma enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz" ifadesine yer verildi.

ENFLASYON PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNEBİLİR

Çalışmaya göre barınma enflasyonunun sene sonuna kadar yüzde 2'ye kadar düşebileceği ve 2025 baharında pandemi öncesindeki ortalaması olan yüzde 3,3'e geri dönebileceği değerlendiriliyor. FED'in, 2022 ve 2023 yıllarındaki agresif faiz oranı artışlarının sonrasında politika faizini mevcut yüzde 5,25 - yüzde 5,50 aralığına düşürmeye başlaması öngörülüyor.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Peki bu Türkiye ekonomisi için ne anlama geliyor? Eğer rapordaki veriler hayat geçerse ABD'deki ev kiraları düşecek ve bu da FED'in faiz indirimine gitmesine neden olacak. FED'in faiz indirdiği bir denklemde ise Türkiye'ye sıcak para gelebilme ihtimali artıyor.