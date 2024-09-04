’Yapay Zekâ, Başka Bir İş Yapış Şekline Yol Açacak’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in, Penta Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Fatih Erünsal ile yaptığı röportaj muratulker.com’da yayınlandı. Erünsal, yapay zeka, dijital dönüşüm, genç yöneticilerin yetişmesi konularına değinirken, finansal enstrümanların dikkatli bir şekilde yönetilmesine de dikkat çekti.



Çok disiplinli bir ailede büyüdüğünü belirten Erünsal,’’Hayatımızın odak noktası her zaman çalışmak oldu. Babamın akademisyen olmasının bunda etkisi büyük olabilir. Bu nedenle iş hayatına kolay adapte olmam ve zor koşullarda çalışabilme yetim, çocukluğumdan itibaren içinde bulunduğum disiplin kültüründen geliyor. Diğer yandan hak ve hukuk kavramları, insan ilişkilerinde herkese gösterdiğim eşit saygı, insanları dinlemek, sorumluluk duygusunun kazanımı, gerektiği yerde özür dilemek gibi birçok ahlaki değeri yine genç yaşlardan itibaren ailemde görerek ve yaşayarak öğrendim’’ dedi.



Dijital dönüşüm konusuna değinen Erüsal, ’’İş dünyasının son on yılında teknoloji alanında büyük bir dönüşüm yaşandı. Daha önce kullandığımız birçok araç, artık teknolojik cihazlara entegre olmuş durumda ve teknoloji işimizin sadece bir parçası değil vazgeçilemeyecek ana unsuru haline geldi. Örneğin, bugün internet bağlantısında küçük bir kesinti bile tüm süreçleri aksatabiliyor. Bu dönüşüm durmadan, hatta hızlanarak, devam edecek ve bu dönüşümün gerisinde kalan şirketler, teknolojiyi daha iyi kullanabilen rakiplerinin gerisinde kalacak. Dünyada bunun birçok örneğini gördük; bazı şirketler teknolojiyi doğru zamanda ve doğru şekilde benimseyemedikleri için bulundukları sektörden silindiler.

Bu gelişimin önemli bir adımı olan yapay zekâ uygulamaları gelişmeye devam ettikçe, iş dünyasında karar vericilerin teknolojik detaylara hakimiyeti daha da önemli hale gelecek. Peki biz Penta Teknoloji’de bu dönüşümü nasıl yönetiyoruz? Önceliğimiz verimlilik; süreçlerimizi sürekli analiz ediyoruz, ardından bu süreçleri en iyi teknolojik uygulamalarla birleştiriyoruz ve çalışanlarımızın bu süreçleri yönetebilmeleri için onları doğru uygulamalarla destekliyoruz. Bu kapsamda eğitim süreçlerimizi, tüm ekiplerimizin teknolojinin sürekli dönüşen koşullarına hızlıca adapte olabilmeleri ve geleceğin karşı daha donanımlı ve hazırlıklı olmalarını sağlayacak becerileri geliştirmeyi hedefleyecek şekilde kurguladık ve 2024 yılındaki eğitim süreçlerimizin ana temasını “Strateji ve Gelecek” olarak belirledik. Çünkü düsturumuz “önce süreçlerin en iyi şekilde anlaşılması ve tasarlanması, sonra teknolojinin ve ekibin buna adapte edilmesi”dir. Son olarak, verinin yönetimi oldukça önemli bir konu. Şirketlerin veriyi toplaması, anlamlandırması ve yol haritalarını buna göre çizmeleri gelecekte yönetilmesi gereken en kritik konular arasında yer alacak’’ şeklinde konuştu.





Genç yöneticilere dikkat çeken Erünsal, şunları söyledi:

’’Özellikle son yıllara baktığımızda başarılı olan start-up’lar veya teknoloji şirketlerinde artık çok genç yaşlarda üst kademelere veya iyi pozisyonlara gelindiğini görebiliyorsunuz. Yaştan bağımsız olarak değişime açık olmak, çevik olmak ve bilgiye nereden erişeceğini iyi bilmek de çok önemli konular haline geldi, nitekim yetenek yönetimi konusunda yapılan araştırmalar da bu özelliklere sahip profesyonellerin işlerinde daha başarılı olacağını bizlere söylüyor. Özellikle bunun karşısında yer alan yöneticilerin veya şirketlerin ise çok zorlandığını görüyorum. Kaynakları etkili bir şekilde kullanabiliyorsanız, bu alanda eğitim almış uzmanlardan bile daha iyi bilgiye sahip olabilir ve iş hayatınızda başarı elde etmek için bu bilgilerden fayda sağlayabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında, yaş bir kriter veya ölçüt olmaktan çıkıyor. Önemli olan, kişinin işini ne kadar iyi bildiği, potansiyelini gerçekleştirmek için ne kadar çaba ortaya koyduğu ve beklentileri ve iş tanımındaki güncel ihtiyaçları ne kadar iyi karşılayabildiğidir.

'TEŞVİK EDİYORUZ'

Penta Teknoloji’de bu konuyu desteklemek amacıyla ve kapsayıcılık değerimizle oldukça örtüştüğünü düşündüğüm COPA Awards yarışmasını 3 yıl önce hayata geçirdik. Her sene odaklanmak istediğimiz stratejik bir temayı baz alarak, şirketimize son dönemde katılan çalışma arkadaşlarımız arasında düzenlediğimiz bu yarışma ile çalışanlarımız kendilerini üst yönetime ifade edebilme ve şirketin gelişimine katkı sağlayacak fikirlerini sunabilme fırsatı yakalıyorlar. Böylece yaştan, eğitimden veya kültürden bağımsız farklı geçmiş bilgi ve tecrübelere sahip olan insanları şirketin ortak hedeflerine doğru odaklarken aynı zamanda hem motive ediyoruz hem de sürdürülebilir başarımızı destekliyoruz. Yetenek yönetiminde başarının en önemli adımlarından olan çevik ve değişime açık olmak, bilgiye hangi kanaldan erişeceğini bilmek, meraklı olmak gibi özellikleri de COPA Awards’ta teşvik ediyoruz."

’YAPAY ZEKÂ, BAŞKA BİR İŞ YAPIŞ ŞEKLİNE YOL AÇACAK’

Yapay zekanın önemine vurgu yapan Erünsal, ’’Yapay zekâ ile ilgili bugün yaşadığımız tecrübeler, gelecekte olacakları hayal etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Yapay zekâ, başka bir devrime neden olacak. Şu an yapay zekânın gündeminde işlerin daha hızlı ve odaklı yapılması, verimliliğin artırılması var. Bana göre yapay zekâ, bir mikroorganizma gibi, beslendikçe büyüyor; yani daha fazla veri verdikçe kendini geliştiriyor ve daha etkili hale geliyor. Dolayısıyla ileride yapay zekâ bilgi birikimini artırdıkça, bilişsel konularda da önerilerde bulunacak ve karar verme süreçlerini geliştirecek.

Bu yüzden yapay zekâyı sadece verimliliği artırmak veya ürün geliştirmeye odaklı olarak kullanmamak lazım, tüm şirket içinde nasıl konumlandıracağınızı da çözmeniz gerekiyor. Yapay zekâ bazı işleri doğrudan ortadan kaldıracağı için, temelde şirketin iş modelini ve organizasyon yapısını değiştirecek veya etkileyecek yenilikler getirecek. Bu bağlamda özellikle stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla şirket üst yönetiminin yapay zekâ ile yapılacak konularda doğrudan etkili olması ve karar alma mekanizmasında yer alması gerekiyor. Penta Teknoloji’de şu an yaptığımız çalışmalar arasında sürekli tekrar eden ve hata yapma ihtimali yüksek olan verilerin anlamlandırılması, düzenlenmesi ve doğru kaynakların aktarılması yer alıyor. Ayrıca, satış süreçlerimize de entegre ederek tahminleme modelleri geliştirmeye başladık. Bu adımlar, yapay zekânın şirket içindeki tüm süreçlere entegre edilmesini sağlayarak verimliliği artırmayı ve stratejik kararları daha etkili bir şekilde desteklemeyi hedefliyor’’ ifadelerini kullandı.



Erünsal, sözlerini şöyle tamamladı:

’’Her daim ülkelerin ve şirketlerin önlerinde aşılması gereken konular ve farklı birtakım sorunlar oluşabiliyor. Bugün enflasyonist bir ortam var ancak bu geçici bir dönem, yarın bambaşka bir konu gündemde olacak. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şirketlerin en önemli odak noktası, karşılaştıkları sorunlardan veya gelişen konulardan bağımsız olarak çevik olabilmeleridir. Şirketlerin, gündeme hızlı ve etkili yanıt verebilecek şekilde kendilerini konumlandırmaları kritik öneme sahiptir. Penta Teknoloji’de bu çevikliği sağlamak adına neler yapıyoruz? Öncelikle, giderlerin sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması ve önceliklendirilmesi gerekiyor. Bu, stok kontrolü ve net işletme sermayesinin kullanımının optimize edilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Maliyetlerin arttığı ve piyasada fiyat algısının bozulduğu dönemlerde, bu süreçleri doğru yönetmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, dış kaynak kullanımını mümkün olduğunca azaltmak ve iç kaynakları etkin bir şekilde değerlendirmek de bu dönemdeki stratejilerimizin bir parçası. Finansal enstrümanların dikkatli bir şekilde yönetilmesi, belirsizliklerin olduğu süreçlerde şirketin mali yapısını korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Tüm bu adımlar, Penta Teknoloji’nin mevcut zorluklara karşı dayanıklılığını artırarak, gelecekteki belirsizliklere de hazırlıklı olmasını sağlıyor. Son dönemde şirketimizin finansal sonuçlarından da görüldüğü gibi şirketimiz başarılı bir şekilde yönetilmektedir.’’

Kaynak: İHA