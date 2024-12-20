Mobilya Sektörünün Devi Fatih Kıral Hayatını Kaybetti: Çalışanının Böbreğiyle Hayata Tutunmuştu

“Mobilya İmparatoru” olarak tanınan, iş dünyasının önemli isimlerinden Fatih Kıral hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği ile mücadele eden Kıral, bir çalışanının verdiği böbrek ile hayata tutunmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda böbreğin iflası sonrası diyalize bağlanan Kıral, yaşamını yitirdi.

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Mobilya Sektörünün Devi Fatih Kıral Hayatını Kaybetti: Çalışanının Böbreğiyle Hayata Tutunmuştu

Mobilya sektörünün tanınmış ismi ve adını taşıyan mobilya markasıyla tanınan Fatih Kıral, dün hayatını kaybetti.

2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunan Kıral, 5 Aralık günü hastaneye kaldırılmıştı.

Mobilya Sektörünün Devi Fatih Kıral Hayatını Kaybetti: Çalışanının Böbreğiyle Hayata Tutunmuştu - Resim : 1

BÖBREĞİ İFLAS ETTİ, KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Nakledilen böbreğin iflas etmesi sonucu diyaliz makinasına bağlanan Kıral’a aynı zamanda kanser teşhisi konulduğu da öğrenilmişti.

Kıral, dün (19 Aralık) yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Mobilya Sektörünün Devi Fatih Kıral Hayatını Kaybetti: Çalışanının Böbreğiyle Hayata Tutunmuştu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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