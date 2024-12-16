Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti... Ankaralı Turgut'un Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Dün uzun zamandır mücadele ettiği kanser nedeniyle vefat eden ünlü sanatçı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz aylarda tedavi parasına el koymak istediklerini söylediği çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Sanatçının gündeme gelen vasiyeti ise yürek burktu.

Son Güncelleme:
Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti... Ankaralı Turgut'un Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Uzun süre akciğer kanseriyle mücadele eden ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, 15 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti. Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek olan sanatçı, ölümüyle sanat camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğarken, vefatının ardından gündeme gelen vasiyeti de duygulandırdı. Hiçbir malının ve mülkünün kalmadığını söyleyen sanatçının "Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim" vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti... Ankaralı Turgut'un Vasiyeti Yürekleri Dağladı - Resim : 1

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Yaşamının son dönemlerinde çocuklarıyla arasının açık olduğu bilinen Ankaralı Turgut, tedavisi için topladığı yardım paralarına çocuklarının el koymak istediğini söyleyerek onları evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı.

Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti... Ankaralı Turgut'un Vasiyeti Yürekleri Dağladı - Resim : 2

'BUNLAR ÇETE OLMUŞ'

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı? Bana toplanan yardım paralarını tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı, herkes bunu bilsin!" diye konuşmuştu.

Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını KaybettiUzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını KaybettiGüncel
Ankaralı Turgut'tan Kötü Haber Geldi: Kızı DuyurduAnkaralı Turgut'tan Kötü Haber Geldi: Kızı DuyurduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şarkıcı Kanser
Son Güncelleme:
Ağızda Dağılan Kurabiye Yapmanın Yolu! Şeflerin Gizli Tarifi Ağızda Dağılan Kurabiye Yapmanın Yolu! Şeflerin Gizli Tarifi
42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu 42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu
MasterChef’te ‘Ağlatan’ Eleme! Sunuma Dakikalar Kala Yaptığı Hata Sonu Oldu MasterChef’te ‘Ağlatan’ Eleme!
Eski Sevgililerin 'Aldatma' Polemiği! Hadise İlk Kez Anlattı, Sinan Akçıl'dan Jet Yanıt Geldi Eski Sevgililerin 'Aldatma' Polemiği!