Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti... Ankaralı Turgut'un Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Uzun süre akciğer kanseriyle mücadele eden ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, 15 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti. Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek olan sanatçı, ölümüyle sanat camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğarken, vefatının ardından gündeme gelen vasiyeti de duygulandırdı. Hiçbir malının ve mülkünün kalmadığını söyleyen sanatçının "Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim" vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Yaşamının son dönemlerinde çocuklarıyla arasının açık olduğu bilinen Ankaralı Turgut, tedavisi için topladığı yardım paralarına çocuklarının el koymak istediğini söyleyerek onları evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı.

'BUNLAR ÇETE OLMUŞ'

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı? Bana toplanan yardım paralarını tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı, herkes bunu bilsin!" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi