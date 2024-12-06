Ankaralı Turgut'tan Kötü Haber Geldi: Kızı Duyurdu

Boran, yaptığı paylaşımda, "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma." dedi. Sanatçının sevenleri, bu zorlu süreçte Turgut Karataş'a ve ailesine destek olmak için sosyal medyada yoğun bir şekilde mesajlar gönderiyor.