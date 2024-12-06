Ankaralı Turgut'tan Kötü Haber Geldi: Kızı Duyurdu
Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden sevilen sanatçı Ankaralı Turgut'un sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir aydır entübe olarak tedavi gören sanatçının kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz Ağustos ayında mide şikayetiyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut, yaşam mücadelesi veriyor. Kızı Eylem Boran, babasının durumunun kritik olduğunu ve doktorların kötü haberler verdiğini belirtti.
Boran, yaptığı paylaşımda, "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma." dedi. Sanatçının sevenleri, bu zorlu süreçte Turgut Karataş'a ve ailesine destek olmak için sosyal medyada yoğun bir şekilde mesajlar gönderiyor.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut'un sağlık durumu, sevenlerini ve hayranlarını derinden üzdü. Tüm Türkiye, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.