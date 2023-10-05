MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları vuruldu

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, PKK/YPG'nin Ankara'da İçişleri Bakanlığına yönelik saldırının Suriye'de planlandığının ve eylemi gerçekleştiren teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından örgütün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.