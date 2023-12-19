MİT, IŞİD'in 'Şam sorumlusu'nu Mersin'de yakaladı

IŞİD'in 'Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu' olduğu öne sürülen Huzeyfe El Muri'nin, MİT ve EGM'nin ortak çalışmasıyla Mersin’de yakalandığı açıklandı.

MİT, IŞİD'in 'Şam sorumlusu'nu Mersin'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), IŞID'in 'Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu' olduğu öne sürülen Huzeyfe El Muri'yi yakaladığı duyuruldu.

Çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine ettiği öne sürülen 'Eyyüp' kod adlı Huzeyfe El Muri'ye yönelik operasyon düzenlendi. Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli operasyonuyla Mersin'de yakalandı. Operasyonda, 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 euro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ve IŞİD'in para transferlerinde kullandığı mobil uygulamalarının da tespit edildiği kaydedildi.

Huzeyfe El Muri'nin ifadesinde, "örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye'deki faaliyetleri, irtibatlı olduğu IŞİD mensupları ve para transferleri" hakkında detaylı bilgi verdiği belirtildi.

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