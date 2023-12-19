Celalettin Can tahliye oldu

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezası alan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, tutuklu bulunduğu Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden tahliye oldu.

Denetimli serbestlikle tahliye edilen Can, üç ay 15 gün imza verecek.

NE OLMUŞTU?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde, dayanışma amacıyla bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için “terör örgütü propagandası” yaptıkları suçlamasıyla yargılanan, aralarında 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın da bulunduğu 13 gazeteci hakkında Nisan 2019’da ceza verilmişti.

Bir yıl üç ay hapis cezası verilen Celalettin Can’ın bu cezasının üst mahkemece onaylanması üzerine, 10 gün içerisinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olması istendi.

Bu gelişme üzerine Celalettin Can, 28 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde olacağını açıkladı.

Can, adliyeye giderek teslim oldu ve Marmara Cezaevi’ne götürüldü.