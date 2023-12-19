"Memelere Özgürlük" pankartıyla yürüdüğü için gözaltına alınmıştı: Melisa Aydınalp'ın aldığı ceza belli oldu

Bağdat Caddesi'nde elinde "Memelere Özgürlük" yazılı pankartla yürürken gözaltına alınan Melisa Aydınalp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde giydiği kıyafetlerle ve bu kıyafetlerle sokak yürüyüşü ile gündem olan Melisa Aydınalp, elinde "Memelere Özgürlük" yazılı pankartla dolaşmıştı.

Bağdat Caddesi'nde bu pankartla yürüyen Aydınalp gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Melisa Aydınalp, yurt dışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Karar hakkında konuşan Aydınalp şunları söyledi:

"Anayasal protesto hakkımı kullanmak için yürüdüm. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum."

MELİSA AYDINALP KİMDİR?

Melisa Aydınalp 2000 yılında doğdu. Liseyi Ortadoğu Koleji Fen Lisesinde tamamladı. 2019 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Aydınalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'de eğitim görüyor.

Modellik kariyeri ve tarzıyla tanınan Melisa Aydınalp, özel yaşamı ve yaşam biçimiyle de ilgi çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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