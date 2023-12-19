Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Sağlık Merkezlerinin sıkıntılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'na "Gelin Masaya oturalım ASM'ler kapanmadan birlikte bir çözüm bulalım" çağrısının yapıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"AİLE MERKEZLERİNİN BİRÇOĞU ÇOK ZOR DURUMDA"

"Sağlık Bakanlığı'na asgari ücretin yine gündem olduğu bir ortamda sesleniyoruz, gider ödeneği konusunda gelin masaya oturalım, akılcı çözümler üretelim, yeni ödeme sözleşme yönetmeliğine de bu ortak akıl yansısın. 17 bine yakın personeli aile hekimlerinin yanında, kamu istihdamından ayrı olarak istihdam eden Sağlık Bakanlığı bu gider ile ilgili aile hekimlerine bir cari gider ödemekte. Ancak aktarılan cari gider tutarı ile giderler arasında son 5 yılda uçurum giderek artmakta. Bu nedenle birçok Aile Sağlığı Merkezi A sınıfı kriterlerinden ayrılarak üzerlerine düşen bu yükü azaltmanın yolunu seçiyor. Sağlık Bakanlığı'nca, aile hekimlerinin bulundukları binanın kirasını, elektrik, doğal gaz, internet, su, personel maaşı, SGK ücreti stopajı gibi aile sağlığı merkezindeki 15 ayrı kalemde ödeme yaptığı belirtildi. Ancak ilgili kalemlerin birçoğuna son 5 yılda yüksek oranda zamlar gelirken, cari giderin memur maaş zammına endeksli olması nedeniyle aradaki makasın ne kadar açıldığı belirtilmedi. Örneğin; 2018 -2023 yılları arasında elektrik yüzde 400 oranında artarken cari gider 5 yılda yüzde 150 ancak arttı. Bu durumlardan dolayı Aile Sağlığı merkezlerinin birçoğu çok zor durumda. Bu nedenle birçok Aile Sağlığı Merkezi mevcut personeli ile devam etmeme kararı aldığı gibi yeni açılan aile sağlığı merkezlerinin ise yeni istihdama yönelmediğini görüyoruz. ASM’lere ödenen cari gider yüzde 150’lerde kaldı. Gelin masaya oturalım, ASM’ler kapanmadan birlikte çözüm bulalım.

"SON 5 YILDA YÜZDE 500 KAYIP VAR CARİ GİDERDE"

Tabii ki işçi taleplerini almalı, buna bir meslek örgütü olarak itiraz edemeyiz. Ancak 8 kat artan asgari ücrete karşın cari giderin 4 kat artması kabul edilemez. Yani son 5 yılda yüzde 500 kayıp var cari giderde. Burada çözüm cari gidere gelecek zammın normal memur maaşına gelen zamla değil, asgari ücrete verilen zam oranında artmasıdır. Bunun çözümü ise yönetmelikler değil, kalıcı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılacak değişikliklerdir."