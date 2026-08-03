MİT Başkanı Kalın, Hamas Lideriyle Görüştü: Gazze Barış Planı Ele Alındı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası ele alındı. Hamas'ın söz konusu yol haritasına olumlu yaklaştığı vurgulandı.

SALDIRILARIN DURDURULMASI İSTENDİ

Görüşmede, İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmasından duyulan endişe dile getirilirken, saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Taraflar ayrıca, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki uygulamaları ile yeni yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddetindeki artışı da değerlendirdi. Gazze'deki insani durumun da ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hem siyasi süreçte hem de insani yardımlar konusunda Filistin halkının yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

Toplantıda, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması amacıyla Türkiye, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü ortak diplomatik çabaların önemine dikkat çekildi. Hamas heyeti de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Gazze konusunda bugüne kadar verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA