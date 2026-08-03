Bakanlık Duyurdu: Erdal Beşikçioğlu Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Beşikçioğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "zimmet" ve "rüşvet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanmasının ardından, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi