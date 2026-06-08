MİT Başkanı Kalın Kahire'deki Kritik Zirveye Katıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire’de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi.

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MİT Başkanı Kalın Kahire'deki Kritik Zirveye Katıldı
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Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de bir araya gelen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı.

TÜRKİYE ADINA KALIN KATILDI

Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı Kalın’ın yanı sıra Mısır ve Katar’dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Tarafların, sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak "yapıcı bir atmosferde" ele aldığı belirtildi.

Görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alındı.

Gazze’nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

'İSRAİL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

Ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze’nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail’in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire’de dün başlamıştı.

Kaynak: AA

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