Kentsel Dönüşüme Giren Bina Çöktü: 3 Kişi Enkaz Altında Kaldı

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi yaralandı. 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken; 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

3 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ile Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİNİN BİNAYA İZİNSİZ SÖKÜM İÇİN GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AFAD ekiplerinin binada kalan başka kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.

Kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlatan Aygün, yaralıların ekipler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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