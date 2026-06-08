Metrobüsteki 'Yan Baktın' Kavgası Ölümle Bitti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden genç adam, metrobüs çıkışında 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheliler yakalanırken, öldürülen gencin evlilik hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

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Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park Avm önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşandı.

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken, bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci tedavi için hastaneye kaldırırken polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BABA OĞUL YAKALANDI

Yürütülen saha çalışmalarında Aras'ı bıçakladığı belirlenen B.B. (18) ile olay sırasında şüphelinin yanında olduğu anlaşılan babası M.B. (49) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar 'kasten öldürme' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan, hastaneden Adli Tıp Kurumuna getirilen Ferdi Aras'ın cenazesi biten işlemlerin ardından ailesi tarafından alındı.

Kaynak: İHA

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