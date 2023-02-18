Misafirlerine mezar olan Isias Otel'in sorumluları tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin yaşamını yitirdiği Adıyaman Grand Isias Otel'in sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

Misafirlerine mezar olan Isias Otel'in sorumluları tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Otelde 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 30 kişi öldü.

Otelde konaklayan en az 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleybol takımı kafilesinden ise kurtulan olmadı.

On katlı otelde kaç kişinin kaldığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

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