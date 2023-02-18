Depremde 4 oğlunu, eşini, anne ve babası dahil 16 akrabasını kaybeden adam: Reis babamıza inanıyorum, tek umudumuz o

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket 11 ilde yıkıma neden oldu. Şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları, deprem sonrasındaki 12'nci günde devam ediyor.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar çadır kentlerde yaşamaya başlarken, bölgelere gıda ve giyim yardımları da yapılıyor. Büyük deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine dayanırken, her geçen gün bir başka acı dolu hikaye ortaya çıkıyor.

AİLESİNDEN 16 KİŞİYİ DEPREMDE KAYBETTİ

Yayıncı Adem Metan, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesini kaybeden vatandaşın yürek burkan hikayesini paylaştı.

Depremde 4 oğlu, eşi, annesi, babası dahil ailesinden 16 kişiyi kaybeden vatandaş hükümetin desteğine teşekkür ederek, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

"REİSİMİZE İNANIYORUM, TEK UMUDUMUZ O"

Gözü yaşlı depremzede geri kalan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Maalesef 16 kişi… Sağ olsun müdürümüzden bizi yalnız bırakmadı, ona çok teşekkür ederim. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor, 8 günden beri bizimle ilgileniyor. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aileden 2 kişi çıkardık, amcam var burada oturuyoruz onunla ne yapalım. 4 oğlum, eşim, babam, annem, kardeşim ve ailesi… 16 kişiyi maalesef kaybettik. Allah’tan gelen silinmez ne yapalım kaderimiz bu. Sağ olsun yine de hükümetimiz destekliyor bizi. Allah razı olsun tüm imkanlarıyla bize destek oluyor. İnşallah bu destekler devam eder açıkta kalmayız. Reisimize inanıyorum, tek umudumuz o. İnşallah bize yardımcı olur ve bizi böyle açıkta bırakmaz."