Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazında bulunan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

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Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

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Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Menajeri yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Atakaş Hataysporlu sol kanat oyuncusu Christian Atsu, merkez üssü Maraş olan depremlerde Hatay'da yıkılan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldığı belirtilmişti.

Atsu'nun abisi Isaac Atsu, “On gündür buradayız. Kardeşimden ve içerdekilerden hiçbir bilgi alamıyoruz. Devlet yetkilileri ve kulüp tarafından bize yardımcı olan olmadı. Arama-kurtarma süreci hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Kimse bize bir şey söylemiyor. Dil konusunda da çok problem yaşıyoruz. Yalnızca kardeşimi bekliyorum. AFAD görevlisinin söylediğinin aksine ben burada hiç köpek görmedim. Kardeşimden haber almak istiyorum. Arkadaşları, kardeşimiz, menajeri ve büyükelçi burada. Lütfen bize destek olun" ifadelerine yer vermişti.

Atsu'’nun menajeri Nana Sechere, “Türkiye'den herhangi bir yetkili bizimle iletişim kurmadı. Dil problemi sebebiyle sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Kulüp de yanımızda durmadı. Arama-kurtarma çalışmalarında da hiç görmedik. Geldiğimizden beri bir başımıza bırakıldık” demişti.

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