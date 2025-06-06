Miras Kavgası Kanlı Bitti! Dayısını Sokak Ortasında Bıçakladı

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Olay, 4 Haziran’da saat 14.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşandı. Otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D., miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.’nin (48) iş yerinin önünden geçerken karşılaştı. Kısa süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi darbedip, bıçakla yaraladı. Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırmaya başladı. Yılmaz D., otomobille kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE YAKALANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.’yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

‘KENDİMİZİ KORUMAK İSTEDİK’

Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, “Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, ‘Evinden çıkarsan, seni vururum’ diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik” diye konuştu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası Cumali K. adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA