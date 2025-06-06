İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Kurban Bayramı Tatilinde 863 Trafik Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 1.319 Kişi Yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin arife günü olan perşembe günü yaşanan trafik kazalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, tatil boyunca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

863 KAZA, 10 CAN KAYBI

Arife günü 863 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda maalesef 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1.319 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Kazaların nedenlerine değinen Yerlikaya, “2024’te yaşanan ölümlü kazaların yüzde 47’si aşırı hız nedeniyle gerçekleşti. 1 km/s hız artışı, ölümcül kaza riskini yüzde 4 artırıyor” dedi.

RADARA KAÇ KİŞİ TAKILDI?

Bakan, Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre arife günü 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını, trafik ekiplerinin ise bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi uyguladığını belirtti. Hız kurallarına uyan sürücülerin oranının yüzde 99,1 olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Aşırı hız yapmayan sürücülerimize teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9’luk kısmın da daha dikkatli olmasını, can güvenliğini riske atmamasını diliyorum” diye konuştu.

Yerlikaya, denetimlerin kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını hatırlatarak, “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” mesajını verdi.

Kurban Bayramı tatili boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerine devam edeceği, vatandaşların güvenli bir şekilde bayramlarını geçirmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi