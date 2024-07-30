Minik Karateci Enes'in Acı Ölümü: Türkiye Üçüncüsü Olmuştu!

Isparta'da geçen yıl beyin tümörü teşhisi konulan, Türkiye üçüncüsü karate sporcusu Enes Gündaşlı (8), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Minik Karateci Enes'in Acı Ölümü: Türkiye Üçüncüsü Olmuştu!

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi ve Karataş Spor Kulübü karate sporcusu Enes Gündaşlı'ya geçen yıl beyin tümörü teşhisi konuldu. Antalya'da tedavisi devam eden Gündaşlı, dün tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Enes Gündaşlı'nın cenazesinin bugün Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Karatede geçen yıl elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından DHA mikrofonlarına açıklama yapan Enes Gündaşlı, "Çocukluğumdan bu yana karate yapıyorum. Türkiye üçüncüsü oldum" demişti.

'GELECEK VADEDEN BİR SPORCUMUZDU'

Antrenörü Kadir Karakaş, erkekler karate KATA kategorisinde 5 yaşından bu yana yarışan Enes Gündaşlı'nın vefatıyla ilgili, "Çok başarılı bir sporcuydu. Gelecek vadeden bir sporcumuzdu. Yaşına göre kabiliyetli ve savaşçıydı. Hastalık bizi ayırdı" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Müdürlüğü de Enes Gündaşlı'nın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu öğrencisi Enes Gündaşlı vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" denildi.

Kaynak: DHA

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