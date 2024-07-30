İş Yerine Giderken Fenalaştı, Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirip Öldü
Bartın'da aile hekimi olarak görev yapan Arif Sururi Durkan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobiliyle bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan Durkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bartın-Zonguldak yolu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde saat 08.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan, otomobili ile iş yerine giderken fenalaşınca aracı kaldırıma çıktı. Araç akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dr. Arif Sururi Durkan’ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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